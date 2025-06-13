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Украинские киберспециалисты парализовали налоговую и таможню России

13:45, 13 июня 2025
Украинская разведка атаковала российские налоговые и таможенные сервисы.
Украинские киберспециалисты парализовали налоговую и таможню России
Фото: ukrinform
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Киберспециалисты Главного управления разведки Украины с 10 по 12 июня 2025 года осуществили серию кибератак на цифровые ресурсы Федеральной налоговой и таможенной служб России, что повлекло временный паралич внутреннего документооборота. Об этом сообщил источник в разведке в комментарии Укринформу.

В Федеральной таможенной службе РФ признали факт DDoS-атаки, но преуменьшили ее последствия, заявив, что «информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности был затруднен». Кроме основных целей, кибератаки затронули связанные сервисы, среди которых:

- «Контур» - ведущая российская платформа для бухгалтерских и бизнес-сервисов;

- «Честный знак» - национальная система цифровой маркировки товаров;

- «ГосКлюч» - сервер для работы с электронными подписями.

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