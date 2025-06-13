Суд у США став на бік трансгендерної дівчинки, якій заборонили користуватися жіночим туалетом у школі

Апеляційний суд підтвердив, що заборона школи надавати дитині доступ до туалету за гендерною ідентичністю може порушувати Конституцію та федеральне законодавство.

Фото: unsplash

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Апеляційний суд сьомого округу США підтвердив чинність тимчасової судової заборони, що дозволяє трансгендерній дівчинці з середньої школи у місті Мартінсвілл, штат Індіана, користуватись жіночим туалетом у навчальному закладі.

Позов подано від імені учениці сьомого класу, яка з раннього дитинства ідентифікує себе як дівчинка, проходить гендерний перехід, отримала відповідний медичний діагноз (гендерна дисфорія) та перебуває під наглядом фахівців. У школі ж їй було заборонено користуватись жіночим туалетом, натомість запропонували окрему, «універсальну» вбиральню.

Юристи дівчинки аргументували, що така політика школи дискримінує її на основі гендерної ідентичності, порушує 14 поправку до Конституції США (гарантія рівного захисту) та закон Title IX — федеральний акт, що забороняє дискримінацію за статтю в освітніх закладах, які отримують державне фінансування.

Суд визнав ці аргументи достатньо обґрунтованими на етапі розгляду справи та підтримав рішення суду першої інстанції. У постанові зазначається, що дівчинка зазнавала постійного емоційного дискомфорту, тривоги й навіть уникала вживання води в школі, щоб не мати потреби у відвідуванні туалету. Суд вказав, що це становить «невідновну шкоду» для дитини.

Суд також відхилив аргументи шкільного округу про те, що дозвіл трансгендерним учням користуватись вбиральнями відповідно до гендерної ідентичності може створити ризики чи конфлікти. У рішенні наголошено, що «наявність інших учнів, які не погоджуються з гендерною ідентичністю заявника, не є достатньою підставою для порушення її прав».

Це рішення є лише проміжним — справа ще розглядатиметься по суті в суді нижчої інстанції. Проте на час судового процесу учениця має право продовжувати користуватись жіночою вбиральнею, як це дозволила попередня судова інстанція.

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