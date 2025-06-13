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Понад 500 обшуків одночасно — поліція проводить масштабну спецоперацію проти нелегального обігу зброї, фото

11:37, 13 червня 2025
В Україні проводять загальнодержавну спецоперацію для боротьби з незаконним обігом зброї та боєприпасів.
Понад 500 обшуків одночасно — поліція проводить масштабну спецоперацію проти нелегального обігу зброї, фото
Фото: поліція
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Національна поліція проводить загальнодержавну спецоперацію з боротьби з незаконним обігом зброї та боєприпасів. На території країни тривають понад 500 обшуків.

"Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу", - розповіли правоохоронці.

Також зазначається, що операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами. 

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Національна поліція поліція зброя обшук

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