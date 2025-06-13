Более 500 обысков одновременно — полиция проводит масштабную спецоперацию против нелегального обращения оружия, фото

В Украине проводят общегосударственную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Фото: полиция

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Национальная полиция проводит общегосударственную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. На территории страны продолжаются более 500 обысков.

"Указанные действия направлены на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконного оборота", - рассказали правоохранители.

Также отмечается, что операция проходит во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и другими правоохранительными органами.

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