Суд в США принял сторону трансгендерной девочки, которой запретили пользоваться женским туалетом в школе

Апелляционный суд подтвердил, что запрет школы предоставлять ребенку доступ к туалету в соответствии с гендерной идентичностью может нарушать Конституцию и федеральное законодательство.

Фото: unsplash

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Апелляционный суд седьмого округа США подтвердил действие временного судебного запрета, который позволяет трансгендерной девочке из средней школы в городе Мартинсвилл, штат Индиана, пользоваться женским туалетом в учебном заведении.

Иск был подан от имени ученицы седьмого класса, которая с раннего детства идентифицирует себя как девочка, проходит гендерный переход, получила соответствующий медицинский диагноз (гендерная дисфория) и находится под наблюдением специалистов. В школе ей запретили пользоваться женским туалетом, предложив вместо этого отдельную «универсальную» уборную.

Адвокаты девочки утверждали, что такая политика школы дискриминирует ее на основании гендерной идентичности, нарушает 14-ю поправку к Конституции США (гарантия равной защиты) и закон Title IX — федеральный акт, запрещающий дискриминацию по признаку пола в образовательных учреждениях, получающих государственное финансирование.

Суд признал эти аргументы достаточно обоснованными на этапе рассмотрения дела и поддержал решение суда первой инстанции. В постановлении указано, что девочка испытывала постоянный эмоциональный дискомфорт, тревогу и даже избегала употребления воды в школе, чтобы не возникала необходимость посещать туалет. Суд отметил, что это представляет собой «невосполнимый вред» для ребенка.

Суд также отклонил доводы школьного округа о том, что разрешение трансгендерным учащимся пользоваться туалетами в соответствии с их гендерной идентичностью может создать риски или конфликты. В решении подчеркивается, что «наличие других учеников, не согласных с гендерной идентичностью заявителя, не является достаточным основанием для нарушения ее прав».

Это решение является промежуточным — дело еще будет рассмотрено по существу в суде нижшей инстанции. Однако на время судебного процесса ученица имеет право продолжать пользоваться женской уборной, как это разрешил суд первой инстанции.

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