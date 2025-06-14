У Києві проходить «Марш Рівності» — центр столиці перекрито, багато поліції, фото та відео

У Києві через «Марш Рівності» обмежено рух транспорту та частково змінено роботу метро.

Фото: Громадське

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У Києві 14 червня КиївПрайд проводить "Марш Рівності" у центрі міста. Це акція за права, свободу та рівність для ЛГБТІК+ людей в Україні. У зв’язку з цим обмежено рух транспорту та частково змінено роботу метро.

Станція метро «Театральна» наразі зачинена на вхід і вихід. Поїзди проходять повз станцію без зупинки. Також тимчасово недоступна пересадка між станціями «Театральна» та «Золоті ворота».

Зміни триватимуть до завершення заходів. Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.

Також перекрито:

вулицю Б. Хмельницького (від вулиці Хрещатик до вулиці Терещенківської)

вулицю Є. Чикаленка (від бульвару Т. Шевченка до вулиці Прорізної).

Можливі перекриття:

вулиці Хрещатик;

бульвару Т. Шевченка;вулиці Володимирської;

вулиці Михайлівської;

вулиці Прорізної;

Володимирського проїзду

Мешканців та гостей міста просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи пересування.

У Києві дуже багато поліції, для участі у заході зареєструвалося 800 людей. На "Марші Рівності" присутня посол ЄС Катаріна Матернова.

Фото та відео: Громадське, Телеграф

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