Робота Міносвіти щодо використання субвенцій є незадовільною – Сергій Бабак

Комітет з питань освіти відзначив значне збільшення залишків невикористаних коштів у капітальних субвенціях.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій визнав незадовільною роботу Міністерства освіти і науки у 2025 році щодо ефективного використання державних субвенцій, повідомив голова комітету Сергій Бабак.

На засіданні Комітету проаналізували використання субвенцій капітального характеру за 2023-2025 роки. Ситуація з освоєнням коштів погіршується щороку, попри збільшення їх обсягів:

2023 рік: обсяг субвенцій – 2,5 млрд грн, використано 82,9%, невикористані кошти – понад 426,9 млн грн, які повернулися до державного бюджету.

2024 рік: обсяг зріс до 6,5 млрд грн, використано 74,5%, невикористаних коштів – 1,66 млрд грн.

2025 рік: обсяг капітальних субвенцій – 13,3 млрд грн, фактичне використання – лише 64,9%, залишки – 4,67 млрд грн, які також повернулися до державного бюджету.

На 2026 рік передбачено подальше збільшення обсягів субвенцій, однак відсутність системних управлінських змін може призвести до накопичення нових залишків і втрати коштів для освіти та науки.

За словами Сергія Бабака, держава виділяє значні ресурси на розвиток освітньої інфраструктури, що є позитивним. Проте головний виклик – забезпечити, щоб кошти перетворювалися на реальні об’єкти, такі як укриття, їдальні та сучасні харчоблоки, а не залишки, що повертаються до бюджету.

«Це питання якості управління й менеджменту. Власне, тому сьогодні Комітет визнав роботу Міністерства освіти та науки по цьому напрямку – незадовільною. Триматимемо це питання на контролі й надалі», – зазначив голова Комітету.

