Работа Минобразования по использованию субвенций является неудовлетворительной – Сергей Бабак

Комитет по вопросам образования отметил значительное увеличение остатков неиспользованных средств в капитальных субвенциях.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций признал неудовлетворительной работу Министерства образования и науки в 2025 году по эффективному использованию государственных субвенций, сообщил председатель комитета Сергей Бабак.

На заседании Комитета проанализировали использование субвенций капитального характера за 2023-2025 годы. Ситуация с освоением средств ухудшается каждый год, несмотря на увеличение их объемов:

2023 год: объем субвенций – 2,5 млрд грн, использовано 82,9%, неиспользованные средства – более 426,9 млн грн, которые вернулись в государственный бюджет.

2024 год: объем вырос до 6,5 млрд грн, использовано 74,5%, неиспользованные средства – 1,66 млрд грн.

2025 год: объем капитальных субвенций – 13,3 млрд грн, фактическое использование – только 64,9%, остатки – 4,67 млрд грн, которые также вернулись в государственный бюджет.

На 2026 год предусмотрено дальнейшее увеличение объемов субвенций, однако отсутствие системных управленческих изменений может привести к накоплению новых остатков и потере средств для образования и науки.

По словам Сергея Бабака, государство выделяет значительные ресурсы на развитие образовательной инфраструктуры, что является положительным моментом. Однако главный вызов – обеспечить, чтобы средства превращались в реальные объекты, такие как укрытия, столовые и современные пищеблоки, а не остатки, возвращающиеся в бюджет.

«Это вопрос качества управления и менеджмента. Собственно, поэтому сегодня Комитет признал работу Министерства образования и науки в этом направлении неудовлетворительной. Будем держать этот вопрос на контроле и в дальнейшем», – отметил председатель Комитета.

