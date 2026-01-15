Адмінзбір за публічні послуги рахуватимуть за новим принципом: Кабмін визначив методику

Уряд підтримав запуск пілотного проєкту, який допоможе розрахувати собівартість надання публічних послуг та створити єдину систему розрахунку.

Кабінет Міністрів затвердив Методику розрахунку розмірів плати (адміністративного збору) за надання публічних (електронних публічних) послуг.

Згідно з документом, методика визначає порядок розрахунку плати (адміністративного збору) за надання публічних (електронних публічних) послуг на підставі економічно обґрунтованих значень витрат державного або місцевого бюджетів під час їх надання.

Також уряд затвердив перелік публічних (електронних публічних) послуг для розрахунку розмірів плати (адміністративного збору).

Окрім цього, Кабмін доручив Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ та Державній міграційній службі в межах своєї компетенції здійснити розрахунок розмірів плати за надання публічних послуг відповідно до визначеного переліку із використанням вищезазначеної Методики.

Результати розрахунків мають бути подані до Міністерства цифрової трансформації після того, як буде забезпечено технічну можливість здійснення таких дій через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія».

Як це працюватиме?

Для розрахунків на порталі Дія створять спеціальний цифровий калькулятор.

Працівники ЦНАПів та держорганів вноситимуть у систему дані про ресурси, витрачені на надання сервісу.

Калькулятор автоматично розраховуватиме собівартість за оновленою формулою.

Пілотний проєкт запускають на виконання Державної антикорупційної програми, охопить 18 популярних платних послуг. Серед них — реєстрація шлюбу, оформлення паспортів, посвідчень водія, реєстрація місця проживання та інші.

