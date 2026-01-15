  1. В Украине

Админсбор за публичные услуги будут считать по новому принципу: Кабмин определил методику

13:17, 15 января 2026
Правительство поддержало запуск пилотного проекта, который поможет рассчитать себестоимость предоставления публичных услуг и создать единую систему расчета.
Кабинет Министров утвердил Методику расчета размеров платы (административного сбора) за предоставление публичных (электронных публичных) услуг.

Согласно документу, методика определяет порядок расчета платы (административного сбора) за предоставление публичных (электронных публичных) услуг на основании экономически обоснованных значений затрат государственного или местного бюджетов при их предоставлении.

Также правительство утвердило перечень публичных (электронных публичных) услуг для расчета размеров платы (административного сбора).

Кроме того, Кабмин поручил Министерству юстиции, Министерству внутренних дел и Государственной миграционной службе в пределах своей компетенции осуществить расчет размеров платы за предоставление публичных услуг в соответствии с определенным перечнем с использованием вышеуказанной Методики.

Результаты расчетов должны быть поданы в Министерство цифровой трансформации после того, как будет обеспечена техническая возможность осуществления таких действий через Единый государственный вебпортал электронных услуг «Дія».

В Минцифры уточнили, что правительство поддержало запуск пилотного проекта, который поможет рассчитать себестоимость предоставления публичных услуг и создать единую систему расчета.

Как это будет работать?

  • Для расчетов на портале «Дія» создадут специальный цифровой калькулятор.
  • Сотрудники ЦНАПов и государственных органов будут вносить в систему данные о ресурсах, затраченных на предоставление сервиса.
  • Калькулятор автоматически будет рассчитывать себестоимость по обновленной формуле.

Пилотный проект запускают во исполнение Государственной антикоррупционной программы, он охватит 18 популярных платных услуг. Среди них — регистрация брака, оформление паспортов, водительских удостоверений, регистрация места жительства и другие.

деньги правительство Кабинет Министров Украины Украина админуслуги

