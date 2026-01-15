  1. В Україні

Володимир Зеленський анонсував рішення щодо комендантської години

15:24, 15 січня 2026
Володимир Зеленський підкреслив, що «потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості».
Володимир Зеленський анонсував рішення щодо комендантської години
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 січня будуть рішення щодо комендантської години. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що провів спеціальний енергетичний селектор. Були присутні Премʼєр-міністр та ключові для рішень в умовах надзвичайної ситуації члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.

«Багато робочих деталей обговорили, та надзвичайно багато проблем треба вирішувати максимально оперативно.

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Очікую від місцевої влади повної співпраці та взаємодії», - сказав він.

Глава держави також повідомив, що сьогодні будуть рішення щодо комендантської години. Він підкреслив, що «потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості»

«Міністерство внутрішніх справ України забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах. Щодо Києва – окрема робота. Станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення.

Уряд України повинен негайно, сьогодні протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою. Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання», - сказав він.

Раніше в уряді відповіли, чи скасують комендантську години з огляду на ситуацію у Києві.

Володимир Зеленський комендантська година

