  1. В Украине

Владимир Зеленский анонсировал решения относительно комендантского часа

15:24, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский подчеркнул, что «необходимы достаточные послабления на период чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности».
Владимир Зеленский анонсировал решения относительно комендантского часа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 января будут приняты решения относительно комендантского часа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Он отметил, что провел специальный энергетический селектор. В нем приняли участие Премьер-министр и ключевые для принятия решений в условиях чрезвычайной ситуации члены правительства, представители областной и местных властей Киева и области, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины, Черниговщины.

«Обсудили много рабочих деталей, и чрезвычайно много проблем необходимо решать максимально оперативно.

Особенно сложная ситуация в Киеве — городскими властями упущено время, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Ожидаю от местной власти полной кооперации и взаимодействия», — сказал он.

Глава государства также сообщил, что сегодня будут решения по комендантскому часу. Он подчеркнул, что «нужны достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности».

«Министерство внутренних дел Украины обеспечит проверку и расширение сети пунктов поддержки и обогрева в городах. Что касается Киева — отдельная работа. По состоянию на сейчас киевские пункты поддержки нуждаются в усилении.

Правительство Украины должно немедленно, сегодня в течение дня, обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частным сектором. Ожидаю также немедленного упрощения регулирования для подключения к сети дополнительного оборудования», — сказал он.

Ранее в правительстве ответили, отменят ли комендантский час с учетом ситуации в Киеве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский комендантский час

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]