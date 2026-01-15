Владимир Зеленский анонсировал решения относительно комендантского часа

Владимир Зеленский подчеркнул, что «необходимы достаточные послабления на период чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 января будут приняты решения относительно комендантского часа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что провел специальный энергетический селектор. В нем приняли участие Премьер-министр и ключевые для принятия решений в условиях чрезвычайной ситуации члены правительства, представители областной и местных властей Киева и области, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины, Черниговщины.

«Обсудили много рабочих деталей, и чрезвычайно много проблем необходимо решать максимально оперативно.

Особенно сложная ситуация в Киеве — городскими властями упущено время, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Ожидаю от местной власти полной кооперации и взаимодействия», — сказал он.

Глава государства также сообщил, что сегодня будут решения по комендантскому часу. Он подчеркнул, что «нужны достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности».

«Министерство внутренних дел Украины обеспечит проверку и расширение сети пунктов поддержки и обогрева в городах. Что касается Киева — отдельная работа. По состоянию на сейчас киевские пункты поддержки нуждаются в усилении.

Правительство Украины должно немедленно, сегодня в течение дня, обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частным сектором. Ожидаю также немедленного упрощения регулирования для подключения к сети дополнительного оборудования», — сказал он.

Ранее в правительстве ответили, отменят ли комендантский час с учетом ситуации в Киеве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.