В правительстве ответили, отменят ли комендантский час с учетом ситуации в Киеве

Комендантский час отменять не будут, но его правила пересмотрят.

Режим комендантского часа в Украине остается действующим, однако его правила могут быть пересмотрены с учетом ситуации с энергоснабжением. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба по итогам первого заседания штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве.

По его словам, во время заседания основное внимание сосредоточили на первоочередных решениях — ускорении восстановительных работ, формировании резервов оборудования и координации действий с международными партнерами. Отдельный блок касался усиления защиты энергетической инфраструктуры. Совместно с Агентством восстановления, отметил Кулеба, реализуется согласованный план мероприятий на определенных объектах.

По поручению Президента Владимир Зеленский отдельно был рассмотрен вопрос комендантского часа и работы Пунктов несокрушимости.

«Подчеркиваю: режим комендантского часа не отменяется. Однако пересматриваются его правила. В то же время в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений в сфере безопасности», — отметил Кулеба.

Речь идет о временных решениях, которые могут позволить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения, обеспечить возможность безопасного передвижения людей к Пунктам несокрушимости — по аналогии с доступом к укрытиям, а также работу учреждений, которые официально выполняют функцию таких пунктов.

В то же время Кулеба подчеркнул, что подобные решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Самовольные решения на местах, по его словам, недопустимы.

Параллельно государство усиливает работу Пунктов несокрушимости. В настоящее время продолжается общенациональный аудит — проверено уже более 10 тысяч пунктов, часть из них доукомплектовывается. Также готовится обновленная модель с акцентом на опорные Пункты несокрушимости, которые будут работать круглосуточно и иметь резервное питание, стабильную связь, воду и базовые условия для длительного пребывания людей, в том числе маломобильных.

Отдельно прорабатываются механизмы поддержки Пунктов несокрушимости, созданных на базе частных объектов. Речь идет, в частности, о компенсации расходов на резервное питание и топливо. По словам Кулебы, положительный опыт в этом направлении уже есть в Харькове и Одессе, и сотрудничество с бизнесом будет усиливаться.

