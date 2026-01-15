В уряді відповіли, чи скасують комендантську годину з огляду на ситуацію у Києві

Комендантську годину не скасовуватимуть, але її правила можуть переглянути.

Режим комендантської години в Україні залишається чинним, однак його правила можуть бути переглянуті з урахуванням ситуації з енергопостачанням. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба за підсумками першого засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об’єктів у Києві.

За його словами, під час засідання основну увагу зосередили на першочергових рішеннях — прискоренні відновлювальних робіт, формуванні резервів обладнання та координації дій із міжнародними партнерами. Окремий блок стосувався посилення захисту енергетичної інфраструктури. Разом з Агентством відновлення, зазначив Кулеба, реалізується погоджений план заходів на визначених об’єктах.

За дорученням Президента Володимир Зеленський окремо було розглянуто питання комендантської години та роботи Пунктів Незламності.

«Наголошую: режим комендантської години не скасовується. Проте переглядаються її правила. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень», — зазначив Кулеба.

Йдеться про тимчасові рішення, які можуть дозволити безперебійну роботу об’єктів критичного життєзабезпечення, забезпечити можливість безпечного пересування людей до Пунктів Незламності — за аналогією з доступом до укриттів, а також роботу закладів, які офіційно виконують функцію таких пунктів.

Водночас Кулеба підкреслив, що подібні рішення можуть ухвалюватися виключно за участі військового командування та рад оборони і лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Самовільні рішення на місцях, за його словами, є неприпустимими.

Паралельно держава посилює роботу Пунктів Незламності. Наразі триває загальнонаціональний аудит — перевірено вже понад 10 тисяч пунктів, частину з них доукомплектовують. Також готується оновлена модель з акцентом на опорні Пункти Незламності, які працюватимуть цілодобово та матимуть резервне живлення, стабільний зв’язок, воду й базові умови для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних.

Окремо опрацьовуються механізми підтримки Пунктів Незламності, створених на базі приватних об’єктів. Йдеться, зокрема, про компенсацію витрат на резервне живлення та пальне. За словами Кулеби, позитивний досвід у цьому напрямі вже є в Харкові та Одесі, і співпраця з бізнесом буде посилюватися.

