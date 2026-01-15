  1. В Україні

В уряді відповіли, чи скасують комендантську годину з огляду на ситуацію у Києві

15:03, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комендантську годину не скасовуватимуть, але її правила можуть переглянути.
В уряді відповіли, чи скасують комендантську годину з огляду на ситуацію у Києві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Режим комендантської години в Україні залишається чинним, однак його правила можуть бути переглянуті з урахуванням ситуації з енергопостачанням. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба за підсумками першого засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об’єктів у Києві.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, під час засідання основну увагу зосередили на першочергових рішеннях — прискоренні відновлювальних робіт, формуванні резервів обладнання та координації дій із міжнародними партнерами. Окремий блок стосувався посилення захисту енергетичної інфраструктури. Разом з Агентством відновлення, зазначив Кулеба, реалізується погоджений план заходів на визначених об’єктах.

За дорученням Президента Володимир Зеленський окремо було розглянуто питання комендантської години та роботи Пунктів Незламності.

«Наголошую: режим комендантської години не скасовується. Проте переглядаються її правила. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень», — зазначив Кулеба.

Йдеться про тимчасові рішення, які можуть дозволити безперебійну роботу об’єктів критичного життєзабезпечення, забезпечити можливість безпечного пересування людей до Пунктів Незламності — за аналогією з доступом до укриттів, а також роботу закладів, які офіційно виконують функцію таких пунктів.

Водночас Кулеба підкреслив, що подібні рішення можуть ухвалюватися виключно за участі військового командування та рад оборони і лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Самовільні рішення на місцях, за його словами, є неприпустимими.

Паралельно держава посилює роботу Пунктів Незламності. Наразі триває загальнонаціональний аудит — перевірено вже понад 10 тисяч пунктів, частину з них доукомплектовують. Також готується оновлена модель з акцентом на опорні Пункти Незламності, які працюватимуть цілодобово та матимуть резервне живлення, стабільний зв’язок, воду й базові умови для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних.

Окремо опрацьовуються механізми підтримки Пунктів Незламності, створених на базі приватних об’єктів. Йдеться, зокрема, про компенсацію витрат на резервне живлення та пальне. За словами Кулеби, позитивний досвід у цьому напрямі вже є в Харкові та Одесі, і співпраця з бізнесом буде посилюватися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ війна відключення світла комендантська година графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]