В Ізмаїлі чоловік напав на військовослужбовців ТЦК із викруткою

14:46, 15 січня 2026
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та затримали спільника, який сприяв втечі нападника.
Фото ілюстративне
В Одеській області, у місті Ізмаїл, під час заходів з оповіщення населення чоловік здійснив напад на працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомили в обласному ТЦК.

За даними ТЦК, під час перевірки документів громадянина, він дістав викрутку і почав нападати на військовослужбовців, створюючи загрозу їхньому життю та здоров’ю. Щоб уникнути відповідальності, чоловік втік і сів в автомобіль, водій якого допомагав у втечі.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за статтею 114 Кримінального кодексу України. Затримано водія, який сприяв втечі, та проводяться необхідні процесуальні дії для притягнення до відповідальності всіх причетних.

напад Одеса Ізмаїл ТЦК

