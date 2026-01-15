В Ізмаїлі чоловік напав на військовослужбовців ТЦК із викруткою

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та затримали спільника, який сприяв втечі нападника.

В Одеській області, у місті Ізмаїл, під час заходів з оповіщення населення чоловік здійснив напад на працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомили в обласному ТЦК.

За даними ТЦК, під час перевірки документів громадянина, він дістав викрутку і почав нападати на військовослужбовців, створюючи загрозу їхньому життю та здоров’ю. Щоб уникнути відповідальності, чоловік втік і сів в автомобіль, водій якого допомагав у втечі.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за статтею 114 Кримінального кодексу України. Затримано водія, який сприяв втечі, та проводяться необхідні процесуальні дії для притягнення до відповідальності всіх причетних.

