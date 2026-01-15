В Измаиле мужчина напал на военнослужащих ТЦК с отверткой

Правоохранители открыли уголовное производство и задержали сообщника, который способствовал побегу нападавшего.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области, в городе Измаил, во время мероприятий по оповещению населения мужчина совершил нападение на работников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщили в областном ТЦК.

По данным ТЦК, во время проверки документов гражданина, он достал отвертку и начал нападать на военнослужащих, создавая угрозу их жизни и здоровью. Чтобы избежать ответственности, мужчина сбежал и сел в автомобиль, водитель которого помогал в побеге.

По факту нападения открыто уголовное производство по статье 114 Уголовного кодекса Украины. Задержан водитель, который способствовал побегу, и проводятся необходимые процессуальные действия для привлечения к ответственности всех причастных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.