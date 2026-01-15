Найбільш складна ситуація з енергозабезпеченням наразі спостерігається у Києві та області — Міненерго

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі, зазначили там.

Станом на ранок 15 січня внаслідок нічних атак РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися окремі споживачі в Житомирській і Харківській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

У відомстві зазначили, що найбільш складна ситуація з енергозабезпеченням наразі спостерігається у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.

У Міненерго пояснили, що повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації ситуації в енергосистемі. Відновлювальні роботи в Києві та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються й в Одеській області, де енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи після попередніх ворожих атак.

Крім того, через негоду без світла залишаються сім населених пунктів у Київській та Чернігівській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.

У міністерстві також наголосили, що довгостроково знеструмленими через бойові дії залишаються споживачі в прифронтових і прикордонних регіонах. Там ситуація є найскладнішою, оскільки ремонтні роботи ускладнені постійними обстрілами.

За даними Міненерго, 15 січня у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого споживання під час морозів.

