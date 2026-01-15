  1. В Україні

Найбільш складна ситуація з енергозабезпеченням наразі спостерігається у Києві та області — Міненерго

12:26, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі, зазначили там.
Найбільш складна ситуація з енергозабезпеченням наразі спостерігається у Києві та області — Міненерго
Фото: ЦПД
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на ранок 15 січня внаслідок нічних атак РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися окремі споживачі в Житомирській і Харківській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві зазначили, що найбільш складна ситуація з енергозабезпеченням наразі спостерігається у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.

У Міненерго пояснили, що повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації ситуації в енергосистемі. Відновлювальні роботи в Києві та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються й в Одеській області, де енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи після попередніх ворожих атак.

Крім того, через негоду без світла залишаються сім населених пунктів у Київській та Чернігівській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.

У міністерстві також наголосили, що довгостроково знеструмленими через бойові дії залишаються споживачі в прифронтових і прикордонних регіонах. Там ситуація є найскладнішою, оскільки ремонтні роботи ускладнені постійними обстрілами.

За даними Міненерго, 15 січня у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого споживання під час морозів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

енергетика блекаут ракетний удар

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]