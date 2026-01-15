  1. В Украине

Наиболее сложная ситуация с энергообеспечением наблюдается в Киеве и области — Минэнерго

12:26, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Возврат к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме, отметили там.
Наиболее сложная ситуация с энергообеспечением наблюдается в Киеве и области — Минэнерго
Фото: ЦПД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По состоянию на утро 15 января в результате ночных атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались отдельные потребители в Житомирской и Харьковской областях. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве отметили, что наиболее сложная ситуация с энергообеспечением в настоящее время наблюдается в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются.

В Минэнерго пояснили, что возвращение к прогнозируемым графикам возможно после стабилизации ситуации в энергосистеме. Восстановительные работы в Киеве и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются и в Одесской области, где энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы после предыдущих вражеских атак.

Кроме того, из-за непогоды без света остаются семь населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.

В министерстве также подчеркнули, что в долгосрочной перспективе без электричества из-за боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Там ситуация является наиболее сложной, поскольку ремонтные работы затруднены постоянными обстрелами.

По данным Минэнерго, 15 января в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого потребления во время морозов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

энергетика блэкаут ракетный удар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]