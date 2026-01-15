Наиболее сложная ситуация с энергообеспечением наблюдается в Киеве и области — Минэнерго

Возврат к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме, отметили там.

Фото: ЦПД

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По состоянию на утро 15 января в результате ночных атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались отдельные потребители в Житомирской и Харьковской областях. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В ведомстве отметили, что наиболее сложная ситуация с энергообеспечением в настоящее время наблюдается в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются.

В Минэнерго пояснили, что возвращение к прогнозируемым графикам возможно после стабилизации ситуации в энергосистеме. Восстановительные работы в Киеве и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются и в Одесской области, где энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы после предыдущих вражеских атак.

Кроме того, из-за непогоды без света остаются семь населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.

В министерстве также подчеркнули, что в долгосрочной перспективе без электричества из-за боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Там ситуация является наиболее сложной, поскольку ремонтные работы затруднены постоянными обстрелами.

По данным Минэнерго, 15 января в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого потребления во время морозов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.