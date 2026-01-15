128 фіктивних рішень для уникнення мобілізації: справу працівників Мар’їнського райсуду передали до суду

ДБР передало до суду справу працівників Мар’їнського райсуду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування щодо працівників Мар’їнського районного суду Донецької області. За даними слідства, вони організували механізм, який дозволяв чоловікам призовного віку уникати мобілізації та незаконно виїжджати за межі України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Як повідомили в ДБР, незаконну діяльність було виявлено в листопаді 2024 року. Спочатку про підозру повідомили помічнику судді. Щодо нього суд уже ухвалив рішення.

Однак, як зазначають у Бюро, у ході подальшого розслідування слідчі повідомили про підозру ще чотирьом особам.

За версією слідства, учасники діяли за попередньою змовою та чітко розподілили між собою ролі. Помічник судді підшуковував чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації, та пропонував «вирішити питання» за грошову винагороду — від 3 тисяч доларів США. Отримані кошти розподіляли між усіма учасниками схеми.

Слідство встановило, що фігуранти готували судові рішення на підставі вигаданих обставин. У частині випадків позови до суду фактично не подавалися, також не сплачувався судовий збір, а рішення формально створювали підстави для відстрочки від мобілізації та виїзду за межі України.

Слідство встановило, що заступниця керівника апарату суду без реальних заяв втручалася в автоматизовану систему документообігу, вносила дані про неіснуючі справи та спрямовувала їх на розподіл. Вона також засвідчувала печаткою підроблені судові рішення, які ще не набрали законної сили.

Виконувач обов’язків голови суду, за даними ДБР, ухвалював такі рішення з грубими порушеннями правил судочинства. Йшлося, зокрема, про фіктивні розлучення, позбавлення матерів батьківських прав і встановлення факту нібито самостійного виховання дитини батьком — без реального розгляду справ та участі обов’язкових сторін.

Секретар судових засідань, як зазначають слідчі, створювала видимість законного судового процесу: формувала фіктивні електронні заявки, не надсилала повістки службі у справах дітей та готувала паперові копії підроблених рішень.

Отримання коштів від «клієнтів» забезпечував помічник судді, який згодом перераховував гроші на банківські рахунки колег та пов’язаних із ними осіб.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2024 року суддя ухвалив 128 таких рішень. На їх підставі 46 осіб незаконно перетнули державний кордон, з яких 35 не повернулися в Україну. Серед «клієнтів» були й працівники цього ж суду.

Фігурантам інкримінують, зокрема:

надання засобів для незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України);

незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 2 ст. 376-1 КК України);

підробку судових рішень, вчинену за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України);

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України шляхом зриву мобілізаційних заходів (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Максимальна санкція інкримінованих статей передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.