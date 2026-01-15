128 фиктивных решений для уклонения от мобилизации: дело работников Марьинского райсуда передали в суд

ГБР передало в суд дело работников Марьинского райсуда.

Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования в отношении работников Марьинского районного суда Донецкой области. По данным следствия, они организовали механизм, который позволял мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации и незаконно выезжать за пределы Украины.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщили в ГБР, незаконная деятельность была выявлена в ноябре 2024 года. Сначала о подозрении сообщили помощнику судьи. В отношении него суд уже принял решение.

Однако, как отмечают в Бюро, в ходе дальнейшего расследования следователи сообщили о подозрении еще четырем лицам.

По версии следствия, участники действовали по предварительному сговору и четко распределили между собой роли. Помощник судьи подыскивал мужчин, которые стремились уклониться от мобилизации, и предлагал «решить вопрос» за денежное вознаграждение — от 3 тысяч долларов США. Полученные средства распределялись между всеми участниками схемы.

Следствие установило, что фигуранты готовили судебные решения на основании вымышленных обстоятельств. В ряде случаев иски в суд фактически не подавались, также не уплачивался судебный сбор, а решения формально создавали основания для отсрочки от мобилизации и выезда за пределы Украины.

Следствие установило, что заместитель руководителя аппарата суда без реальных заявлений вмешивалась в автоматизированную систему документооборота, вносила данные о несуществующих делах и направляла их на распределение. Она также удостоверяла печатью поддельные судебные решения, которые еще не вступили в законную силу.

Исполняющий обязанности председателя суда, по данным ГБР, принимал такие решения с грубыми нарушениями правил судопроизводства. Речь шла, в частности, о фиктивных разводах, лишении матерей родительских прав и установлении факта якобы самостоятельного воспитания ребенка отцом — без реального рассмотрения дел и участия обязательных сторон.

Секретарь судебных заседаний, как отмечают следователи, создавала видимость законного судебного процесса: формировала фиктивные электронные заявки, не направляла повестки службе по делам детей и готовила бумажные копии поддельных решений.

Получение средств от «клиентов» обеспечивал помощник судьи, который впоследствии перечислял деньги на банковские счета коллег и связанных с ними лиц.

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения и до конца 2024 года судья принял 128 таких решений. На их основании 46 человек незаконно пересекли государственную границу, из которых 35 не вернулись в Украину. Среди «клиентов» были и работники этого же суда.

Фигурантам инкриминируют, в частности:

предоставление средств для незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины);

незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 2 ст. 376-1 УК Украины);

подделку судебных решений, совершенную по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины);

воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины путем срыва мобилизационных мероприятий (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

