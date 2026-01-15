ВРП звільнила суддю Мирноградського міського суду Людмилу Клепку у відставку
12:34, 15 січня 2026
Суддя подала заяву про відставку.
Фото: Слово і діло
Вища рада правосуддя 15 січня ухвалила рішення про звільнення Клепки Людмили Іванівни з посади судді Мирноградського міського суду Донецької області.
Як зазначається в рішенні, звільнення відбулося у зв’язку з поданням суддею заяви про відставку.
На момент ухвалення рішення Людмила Клепка перебувала у відрядженні до Шевченківського районного суду міста Дніпра.
