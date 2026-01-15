ВРП звільнила суддю Мирноградського міського суду Людмилу Клепку у відставку

Суддя подала заяву про відставку.

Вища рада правосуддя 15 січня ухвалила рішення про звільнення Клепки Людмили Іванівни з посади судді Мирноградського міського суду Донецької області.

Як зазначається в рішенні, звільнення відбулося у зв’язку з поданням суддею заяви про відставку.

На момент ухвалення рішення Людмила Клепка перебувала у відрядженні до Шевченківського районного суду міста Дніпра.

