ВСП уволил судью Мирноградского городского суда Людмилу Клепку в отставку

Судья подала заявление об отставке.

Фото: Слово и дело

Высший совет правосудия 15 января принял решение об увольнении Клепки Людмилы Ивановны с должности судьи Мирноградского городского суда Донецкой области.

Как отмечается в решении, увольнение произошло в связи с подачей судьей заявления об отставке.

На момент принятия решения Людмила Клепка находилась в командировке в Шевченковском районном суде города Днепра.

