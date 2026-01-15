ВСП уволил судью Мирноградского городского суда Людмилу Клепку в отставку
12:34, 15 января 2026
Судья подала заявление об отставке.
Фото: Слово и дело
Высший совет правосудия 15 января принял решение об увольнении Клепки Людмилы Ивановны с должности судьи Мирноградского городского суда Донецкой области.
Как отмечается в решении, увольнение произошло в связи с подачей судьей заявления об отставке.
На момент принятия решения Людмила Клепка находилась в командировке в Шевченковском районном суде города Днепра.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.