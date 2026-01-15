  1. Суд инфо

ВСП уволил судью Мирноградского городского суда Людмилу Клепку в отставку

12:34, 15 января 2026
Судья подала заявление об отставке.
Фото: Слово и дело
Высший совет правосудия 15 января принял решение об увольнении Клепки Людмилы Ивановны с должности судьи Мирноградского городского суда Донецкой области.

Как отмечается в решении, увольнение произошло в связи с подачей судьей заявления об отставке.

На момент принятия решения Людмила Клепка находилась в командировке в Шевченковском районном суде города Днепра.

