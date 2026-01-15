Контроль грального ринку 24/7 – Україна запускає Державну систему онлайн-моніторингу грального бізнесу

Перший етап дозволить державі відстежувати ставки та виплати в режимі реального часу.

Фото: 112 Україна

Кабінет Міністрів прийняв постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ). Вперше держава зможе бачити, як працює легальний гральний бізнес у режимі реального часу, що стане важливим кроком до прозорого ринку азартних ігор. Про це повідомили в Мінцифри.

Перший етап запуску

На першому етапі ДСОМ фіксуватиме ставки, виплати, повернення коштів та поповнення балансу гравця. Це дозволить державі відслідковувати операційну діяльність ліцензованих організаторів та визначати точну суму податків, що підлягає сплаті.

Заступник Міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва підкреслила: «Без якісних, верифікованих і регулярних даних неможливі ані ефективне регулювання, ані прогнозування бюджетних надходжень, ані оцінка політик відповідальної гри. Ми переходимо до data-driven підходу, де рішення ухвалюються на основі реальної картини ринку».

Ліцензовані організатори матимуть пів року, щоб приєднатися до Системи. Уже з літа 2026 року держава отримає повноцінний інструмент для регулювання гральної сфери та боротьби з тіньовим бізнесом.

Другий етап та розширення функціоналу

Розробка другого етапу ДСОМ запланована на 2026 рік. Він передбачає облік результатів гри, контроль роботи гральних автоматів, дотримання принципів відповідальної гри та облік операцій з ігровими замінниками гривні.

Голова PlayCity Геннадій Новіков зазначив: «ДСОМ — це надскладний ІТ-продукт, що має збирати та обробляти мільйони даних у реальному часі, бути захищеним від кібератак і забезпечувати прозорість для ринку. Поетапне впровадження дозволяє швидко почати збір та обробку інформації».

Досвід інших країн

Подібні цифрові системи вже працюють у низці європейських країн, зокрема Німеччині та Румунії. Україна впроваджує цей підхід як основу прозорого та ефективного регулювання сфери азартних ігор.

