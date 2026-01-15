  1. В Україні

Контроль грального ринку 24/7 – Україна запускає Державну систему онлайн-моніторингу грального бізнесу

13:00, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перший етап дозволить державі відстежувати ставки та виплати в режимі реального часу.
Контроль грального ринку 24/7 – Україна запускає Державну систему онлайн-моніторингу грального бізнесу
Фото: 112 Україна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів прийняв постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ). Вперше держава зможе бачити, як працює легальний гральний бізнес у режимі реального часу, що стане важливим кроком до прозорого ринку азартних ігор. Про це повідомили в Мінцифри.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Перший етап запуску

На першому етапі ДСОМ фіксуватиме ставки, виплати, повернення коштів та поповнення балансу гравця. Це дозволить державі відслідковувати операційну діяльність ліцензованих організаторів та визначати точну суму податків, що підлягає сплаті.

Заступник Міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва підкреслила: «Без якісних, верифікованих і регулярних даних неможливі ані ефективне регулювання, ані прогнозування бюджетних надходжень, ані оцінка політик відповідальної гри. Ми переходимо до data-driven підходу, де рішення ухвалюються на основі реальної картини ринку».

Ліцензовані організатори матимуть пів року, щоб приєднатися до Системи. Уже з літа 2026 року держава отримає повноцінний інструмент для регулювання гральної сфери та боротьби з тіньовим бізнесом.

Другий етап та розширення функціоналу

Розробка другого етапу ДСОМ запланована на 2026 рік. Він передбачає облік результатів гри, контроль роботи гральних автоматів, дотримання принципів відповідальної гри та облік операцій з ігровими замінниками гривні.

Голова PlayCity Геннадій Новіков зазначив: «ДСОМ — це надскладний ІТ-продукт, що має збирати та обробляти мільйони даних у реальному часі, бути захищеним від кібератак і забезпечувати прозорість для ринку. Поетапне впровадження дозволяє швидко почати збір та обробку інформації».

Досвід інших країн

Подібні цифрові системи вже працюють у низці європейських країн, зокрема Німеччині та Румунії. Україна впроваджує цей підхід як основу прозорого та ефективного регулювання сфери азартних ігор.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Кабінет Міністрів України Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]