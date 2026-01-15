  1. В Украине

Контроль игорного рынка 24/7 – Украина запускает Государственную систему онлайн-мониторинга игорного бизнеса

13:00, 15 января 2026
Первый этап позволит государству отслеживать ставки и выплаты в режиме реального времени.
Фото: 112 Украина
Кабинет Министров принял постановление, необходимое для запуска Государственной системы онлайн-мониторинга (ГОСОМ). Впервые государство сможет видеть, как работает легальный игорный бизнес в режиме реального времени, что станет важным шагом к прозрачному рынку азартных игр. Об этом сообщили в Минцифры.

Первый этап запуска

На первом этапе ДСОМ будет фиксировать ставки, выплаты, возврат средств и пополнение баланса игрока. Это позволит государству отслеживать операционную деятельность лицензированных организаторов и определять точную сумму налогов, подлежащих уплате.

Заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева подчеркнула: «Без качественных, верифицированных и регулярных данных невозможны ни эффективное регулирование, ни прогнозирование бюджетных поступлений, ни оценка политик ответственной игры. Мы переходим к data-driven подходу, где решения принимаются на основе реальной картины рынка».

Лицензированные организаторы будут иметь полгода, чтобы присоединиться к Системе. Уже с лета 2026 года государство получит полноценный инструмент для регулирования игорной сферы и борьбы с теневым бизнесом.

Второй этап и расширение функционала

Разработка второго этапа ДСОМ запланирована на 2026 год. Он предусматривает учет результатов игры, контроль работы игровых автоматов, соблюдение принципов ответственной игры и учет операций с игровыми заменителями гривны.

Глава PlayCity Геннадий Новиков отметил: «ДСОМ — это сверхсложный ИТ-продукт, который должен собирать и обрабатывать миллионы данных в реальном времени, быть защищенным от кибератак и обеспечивать прозрачность для рынка. Поэтапное внедрение позволяет быстро начать сбор и обработку информации».

Опыт других стран

Подобные цифровые системы уже работают в ряде европейских стран, в частности в Германии и Румынии. Украина внедряет этот подход как основу прозрачного и эффективного регулирования сферы азартных игр.

