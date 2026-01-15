  1. В Україні
Рада уточнила правила: тварин можна тримати на прив’язі не більше 12 годин — далі обов’язковий вигул

14:28, 15 січня 2026
Ключовим нововведенням стане закріплення поняття «догхантер» — особи, що свідомо жорстоко поводиться з тваринами.
Рада уточнила правила: тварин можна тримати на прив’язі не більше 12 годин — далі обов’язковий вигул
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №11328, який впроваджує європейські гуманні цінності та забороняє жорстоке ставлення до домашніх і безпритульних тварин, а також обов’язок щодо вигулу трварин.

У проєкті закону, зокрема, сказано, домашніх тварин дозволяється утримувати на прив'язі або без неї, але не довше 12 годин поспіль, після чого потрібно забезпечити вигул тварини протягом не менше години.

Щодо утримання тварин юридичними особами:

• для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі, але не довше 12 годин поспіль, після чого забезпечити вигул тварини протягом не менше години;
• для дослідної мети - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

Також буде введено нові терміни:

  • Інформаційні та освітні програми щодо гуманного поводження з тваринами — програми для підвищення обізнаності про відповідальне утримання.
  • Залишення тварини напризволяще — залишення без нагляду, допомоги або в безпорадному стані через дії або бездіяльність власника.
  • Благополуччя тварин — стан забезпечення фізіологічних та етологічних потреб тварини, належних умов утримання, годування, догляду, виключення страху, болю та страждань (включно під час забою), забезпечення свободи типової поведінки.
  • Особа, яка утримує домашню тварину — фізична або юридична особа, що забезпечує притулок, контроль або нагляд за твариною.
  • Племінна домашня тварина — тварина з документально підтвердженою племінною цінністю.
  • Догхантери — особи від 14 років, які умисно знищують тварин (отруєння, відстріл), пропагують або закликають до цього незалежно від мотивів.

Верховна Рада України тварини

