Рада уточнила правила: животных можно держать на привязи не больше 12 часов — далее обязательный выгул

14:28, 15 января 2026
Ключевым новшеством станет закрепление понятия «догхантер» — личности, сознательно жестоко обращающегося с животными.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала за основу законопроект №11328, который внедряет европейские гуманистические ценности и запрещает жестокое обращение с домашними и бездомными животными, а также обязанность по выгулу животных.

В проекте закона, в частности, указано, что домашних животных разрешается содержать на привязи или без нее, но не дольше 12 часов подряд, после чего необходимо обеспечить выгул животного в течение не менее одного часа.

Относительно содержания животных юридическими лицами:

• для охраны — в оборудованных помещениях или на привязи, но не дольше 12 часов подряд, после чего необходимо обеспечить выгул животного в течение не менее одного часа;
• для исследовательских целей — в вольерах, биологических клиниках (вивариях) или в питомниках.

Также будут введены новые термины:

  • Информационные и образовательные программы по гуманному обращению с животными — программы для повышения осведомленности об ответственном содержании.
  • Оставление животного на произвол судьбы — оставление без присмотра, помощи или в беспомощном состоянии из-за действий или бездействия владельца.
  • Благополучие животных — состояние обеспечения физиологических и этологических потребностей животного, надлежащих условий содержания, кормления, ухода, исключения страха, боли и страданий (в том числе во время убоя), обеспечения свободы типичного поведения.
  • Лицо, содержащее домашнее животное — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее приют, контроль или надзор за животным.
  • Племенное домашнее животное — животное с документально подтвержденной племенной ценностью.
  • Догхантеры — лица от 14 лет, которые умышленно уничтожают животных (отравление, отстрел), пропагандируют или призывают к этому независимо от мотивов.

