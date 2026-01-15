Виплати на поховання та відрахування з пенсій тепер фінансуватимуть централізовано

Кабмін змінив порядок казначейського обслуговування коштів пенсійного та соціального страхування.

Уряд вніс зміни до Порядку казначейського обслуговування коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни стосуються казначейського обслуговування коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а також страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності.

Урядовим рішенням передбачено запровадження централізованого фінансування коштів на виплату допомоги на поховання, здійснення відрахувань з пенсії та інших виплат, у тому числі недоотриманих. Також централізовано здійснюватиметься перерахування частини пенсії та страхових виплат установам і закладам, у яких пенсіонери або одержувачі перебувають на повному державному утриманні, а також установам за місцем відбування покарання.

