Выплаты на погребение и отчисления из пенсий теперь будут финансироваться централизованно

Кабмин изменил порядок казначейского обслуживания средств пенсионного и социального страхования.

Правительство внесло изменения в Порядок казначейского обслуживания средств общеобязательного государственного пенсионного страхования и отдельных видов общеобязательного государственного социального страхования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения касаются казначейского обслуживания средств общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности, а также страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности.

Правительственным решением предусмотрено введение централизованного финансирования средств на выплату пособия на погребение, осуществление отчислений из пенсии и других выплат, в том числе недополученных. Также централизованно будет осуществляться перечисление части пенсии и страховых выплат учреждениям и заведениям, в которых пенсионеры или получатели находятся на полном государственном содержании, а также учреждениям по месту отбывания наказания.

