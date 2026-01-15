Оновлений правопис, відмова від русизмів та канцеляризмів: в Україні посилять захист державної мови

Оновлений правопис української мови мають підготувати до 1 лютого 2026 року.

Фото: ukrinform.com

На сайті Верховної Ради зареєстрували Проєкт постанови №14334 “Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави”. Документ передбачає оновлення правопису, стандартизацію правничої термінології та розвиток українськомовного контенту, аби зміцнити національну ідентичність і захистити державну мову від чужих впливів.

Проєктом постанови пропонується:

поширення української мови в усіх сферах комунікації в усій державі;

досягнення високої якості української літературної мови (правописного та усномовного стандартів), очищення її структури від іншомовних (насамперед російськомовних) елементів, якими в минулому витісняли питомі українськомовні елементи задля зближення з російською мовою та забезпечення її домінування;

удосконалення галузевих терміносистем та словотворення на українськомовній основі;

розвиток українськомовної освіти усіх рівнів;

створення сталого українськомовного інформаційного простору;

очищення онімного простору України від наслідків колонізації.

Зокрема, проєкт постанови передбачає, що Національна комісія зі стандартів державної мови має підготувати оновлений правопис української мови до 1 лютого 2026 року. Також Національна академія наук України спільно з Національною академією правових наук України до 1 березня 2026 року мають проаналізувати тексти законів, поданих на експертизу, і надати висновки щодо термінів та словосполук, щоб забезпечити високі стандарти української мови у законодавстві.

Крім того, Кабінет міністрів має розробити та затвердити до 1 березня 2026 року єдиний стандарт унікального шрифту для оформлення оригіналів текстів законів України, постанов та інших актів Верховної Ради України.

Водночас, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики має підготувати законодавчі пропозиції для посилення захисту державної мови. Зокрема, пропонується:

гарантувати право отримувати послуги українською мовою;

посилити використання української мови на роботі та захистити працівників від дискримінації за мовною ознакою;

поширити мовні вимоги медіа (для преси, радіо, телебачення) на онлайн-медіа та соцмережі;

встановити процедури відповідальності для порушників мовного законодавства.

У пояснювальній записці йдеться, що захист і розвиток української мови залишаються серед першорядних завдань усіх гілок влади в Україні, об’єктом уваги і піклування громадянського суспільства. Ухвалення проєкту постанови спрямоване на посилення реалізації конституційного статусу української мови як державної, забезпечення її взірцевого застосування у правотворчості, освіті, медіа та інших сферах суспільного життя.

