  Публікації
  Законодавство

Оновлений правопис, відмова від русизмів та канцеляризмів: в Україні посилять захист державної мови

07:30, 15 січня 2026
Оновлений правопис української мови мають підготувати до 1 лютого 2026 року.
Оновлений правопис, відмова від русизмів та канцеляризмів: в Україні посилять захист державної мови
Фото: ukrinform.com
На сайті Верховної Ради зареєстрували Проєкт постанови №14334 “Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави”. Документ передбачає оновлення правопису, стандартизацію правничої термінології та розвиток українськомовного контенту, аби зміцнити національну ідентичність і захистити державну мову від чужих впливів.

Проєктом постанови пропонується:

  • поширення української мови в усіх сферах комунікації в усій державі;
  • досягнення високої якості української літературної мови (правописного та усномовного стандартів), очищення її структури від іншомовних (насамперед російськомовних) елементів, якими в минулому витісняли питомі українськомовні елементи задля зближення з російською мовою та забезпечення її домінування;
  • удосконалення галузевих терміносистем та словотворення на українськомовній основі;
  • розвиток українськомовної освіти усіх рівнів;
  • створення сталого українськомовного інформаційного простору;
  • очищення онімного простору України від наслідків колонізації.

Зокрема, проєкт постанови передбачає, що Національна комісія зі стандартів державної мови має підготувати оновлений правопис української мови до 1 лютого 2026 року. Також Національна академія  наук України спільно з Національною академією правових наук України до 1 березня 2026 року мають проаналізувати тексти законів, поданих на експертизу, і надати висновки щодо термінів та словосполук, щоб забезпечити високі стандарти української мови у законодавстві.

Крім того, Кабінет міністрів має розробити та затвердити до 1 березня 2026 року єдиний стандарт унікального шрифту для оформлення оригіналів текстів законів України, постанов та інших актів Верховної Ради України.

Водночас, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики має підготувати законодавчі пропозиції для посилення захисту державної мови. Зокрема, пропонується:

  • гарантувати право отримувати послуги українською мовою;
  • посилити використання української мови на роботі та захистити працівників від дискримінації за мовною ознакою;
  • поширити мовні вимоги медіа (для преси, радіо, телебачення) на онлайн-медіа та соцмережі;
  • встановити процедури відповідальності для порушників мовного законодавства.

У пояснювальній записці йдеться, що захист і розвиток української мови залишаються серед першорядних завдань усіх гілок влади в Україні, об’єктом уваги і піклування громадянського суспільства. Ухвалення проєкту постанови спрямоване на посилення реалізації конституційного статусу української мови як державної, забезпечення її взірцевого застосування у правотворчості, освіті, медіа та інших сферах суспільного життя. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно схвалив масштабну ініціативу, спрямовану на подолання наслідків радянської русифікації українського законодавства.

Верховна Рада України мова

