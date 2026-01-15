  1. Публикации
Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

07:30, 15 января 2026
Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.
Фото: ukrinform.com
На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект постановы №14334 «О усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства». Документ предусматривает обновление правописания, стандартизацию юридической терминологии и развитие украиноязычного контента, чтобы укрепить национальную идентичность и защитить государственный язык от чужого влияния.

Проект постановы предлагает:

  • распространение украинского языка во всех сферах коммуникации на всей территории страны;
  • достижение высокого качества украинского литературного языка (правописного и устного стандартов), очищение его структуры от заимствований (в первую очередь русскоязычных), которыми в прошлом вытесняли исконно украиноязычные элементы для сближения с русским языком и обеспечения его доминирования;
  • совершенствование отраслевых терминологических систем и словообразования на украиноязычной основе;
  • развитие украиноязычного образования всех уровней;
  • создание устойчивого украиноязычного информационного пространства;
  • очищение ономного пространства Украины от последствий колонизации.

В частности, проект постановы предусматривает, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка должна подготовить обновленный правописание украинского языка до 1 февраля 2026 года. Также Национальная академия наук Украины совместно с Национальной академией правовых наук Украины до 1 марта 2026 года должны проанализировать тексты законов, представленных на экспертизу, и дать заключения относительно терминов и словосочетаний, чтобы обеспечить высокие стандарты украинского языка в законодательстве.

Кроме того, Кабинет министров должен разработать и утвердить до 1 марта 2026 года единый стандарт уникального шрифта для оформления оригиналов текстов законов Украины, постанов и других актов Верховной Рады.

В то же время Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики должен подготовить законодательные предложения для усиления защиты государственного языка.

Проектом постановлення, предлагается:

  • гарантированое право получать услуги на украинском языке;
  • усилить использование украинского языка на работе и защитить работников от дискриминации по языковому признаку;
  • распространие языковых требований для медиа (прессы, радио, телевидения) на онлайн-медиа и соцсети;
  • установовление процедуры ответственности для нарушителей языкового законодательства.

В пояснительной записке говорится, что защита и развитие украинского языка остаются одними из первоочередных задач всех ветвей власти в Украине, а также объектом внимания и заботы гражданского общества. Принятие проекта постановы направлено на усиление реализации конституционного статуса украинского языка как государственного, обеспечение его образцового применения в законотворчестве, образовании, медиа и других сферах общественной жизни.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики единогласно одобрил масштабную инициативу, направленную на преодоление последствий советской русификации украинского законодательства.

