Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект постановы №14334 «О усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства». Документ предусматривает обновление правописания, стандартизацию юридической терминологии и развитие украиноязычного контента, чтобы укрепить национальную идентичность и защитить государственный язык от чужого влияния.

Проект постановы предлагает:

распространение украинского языка во всех сферах коммуникации на всей территории страны;

достижение высокого качества украинского литературного языка (правописного и устного стандартов), очищение его структуры от заимствований (в первую очередь русскоязычных), которыми в прошлом вытесняли исконно украиноязычные элементы для сближения с русским языком и обеспечения его доминирования;

совершенствование отраслевых терминологических систем и словообразования на украиноязычной основе;

развитие украиноязычного образования всех уровней;

создание устойчивого украиноязычного информационного пространства;

очищение ономного пространства Украины от последствий колонизации.

В частности, проект постановы предусматривает, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка должна подготовить обновленный правописание украинского языка до 1 февраля 2026 года. Также Национальная академия наук Украины совместно с Национальной академией правовых наук Украины до 1 марта 2026 года должны проанализировать тексты законов, представленных на экспертизу, и дать заключения относительно терминов и словосочетаний, чтобы обеспечить высокие стандарты украинского языка в законодательстве.

Кроме того, Кабинет министров должен разработать и утвердить до 1 марта 2026 года единый стандарт уникального шрифта для оформления оригиналов текстов законов Украины, постанов и других актов Верховной Рады.

В то же время Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики должен подготовить законодательные предложения для усиления защиты государственного языка.

Проектом постановлення, предлагается:

гарантированое право получать услуги на украинском языке;

усилить использование украинского языка на работе и защитить работников от дискриминации по языковому признаку;

распространие языковых требований для медиа (прессы, радио, телевидения) на онлайн-медиа и соцсети;

установовление процедуры ответственности для нарушителей языкового законодательства.

В пояснительной записке говорится, что защита и развитие украинского языка остаются одними из первоочередных задач всех ветвей власти в Украине, а также объектом внимания и заботы гражданского общества. Принятие проекта постановы направлено на усиление реализации конституционного статуса украинского языка как государственного, обеспечение его образцового применения в законотворчестве, образовании, медиа и других сферах общественной жизни.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики единогласно одобрил масштабную инициативу, направленную на преодоление последствий советской русификации украинского законодательства.

