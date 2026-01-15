Сергій Прилипко звільнений з посади заступника керівника Державного управління справами

Президент прийняв заяву про звільнення посадовця, який працював у Державному управлінні справами з 2014 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №57/2026, яким звільнив Сергія Прилипка з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою.

Сергій Прилипко обіймав посаду заступника керівника Державного управління справами з 25 червня 2014 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.