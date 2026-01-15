  1. В Украине

Сергей Прилипко уволен с должности заместителя руководителя Государственного управления делами

12:07, 15 января 2026
Президент принял заявление об увольнении чиновника, который работал в Государственном управлении делами с 2014 года.
Сергей Прилипко уволен с должности заместителя руководителя Государственного управления делами
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №57/2026, которым уволил Сергея Прилипка с должности заместителя руководителя Государственного управления делами в соответствии с поданным им заявлением.

Сергей Прилипко занимал должность заместителя руководителя Государственного управления делами с 25 июня 2014 года.

президент указ увольнение

