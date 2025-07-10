Банкрутство фізичної особи — процедура та наслідки

Процедура визнання особи банкрутом дозволяє законно списати борги через суд, якщо людина більше не може виконувати свої фінансові зобов’язання.

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Якщо людина не може більше виконувати свої фінансові зобов’язання і не вдається домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу, вона має право звернутися до суду для визнання її банкрутом.

Як це відбувається та які наслідки матиме для людини — роз’яснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Коли боржник може звернутися

Якщо:

припинив погашення кредитів або не сплачує понад 50% планових платежів за кожним з кредитних та інших зобов’язань упродовж 2-х місяців;

відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавчою службою заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними;

наявні ознаки загрози неплатоспроможності (наприклад, недостатність доходів для покриття витрат).

Куди звертатися

До господарського суду за місцем проживання із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Які документи додаються до заяви:

довіреність представника (якщо заяву підписав представник);

опис майна боржника із зазначенням місцезнаходження або місця зберігання майна;

копії документів, що підтверджують право власності боржника;

проект плану реструктуризації боргів;

інші документи (наприклад, декларація про майновий стан).

Навіщо складається план реструктуризації боргів

Для відновлення платоспроможності боржника.

Що вказується у плані реструктуризації боргів:

причини неплатоспроможності;

визнані судом вимоги кредиторів (суми, черговість виплат);

майновий стан боржника (опис і оцінка майна);

усі доходи боржника (в тому числі прогнозовані);

щомісячна сума для виплат кредиторам;

вимоги кредиторів, що будуть списані після виконання плану;

кошти на побутові потреби боржника (не менше прожиткового мінімуму на нього та утриманців);

суми для обов’язкових виплат (аліментів тощо).

Що далі

Якщо немає підстав для відмови чи повернення заяви, суд не пізніше 5 днів з дня її надходження постановляє ухвалу про відкриття провадження.

У ній зазначають дату підготовчого засідання — впродовж 15 днів з дня постанови ухвали.

Коли суд може відмовити у відкритті провадження

Якщо:

немає підстав для відкриття провадження;

борги погашено до засідання;

боржника притягнуто до відповідальності за дії, пов’язані з неплатоспроможністю;

боржника визнано банкрутом впродовж попередніх 5 років.

Яка процедура визнання боржника банкрутом

Якщо за 120 днів план реструктуризації не затверджено, суд визнає боржника банкрутом і вводить процедуру погашення боргів.

Призначається керуючий реалізацією майна, який разом із боржником проводить інвентаризацію. Її потрібно зробити не пізніше 30 днів від початку процедури.

Інформація про банкрутство оприлюднюється на вебпорталі судової влади (впродовж 3 днів).

Які наслідки банкрутства

Впродовж 5 років:

не можна відкривати нову справу про неплатоспроможність (якщо борги не погашено);

перед укладанням нових кредитних договорів банкрут має письмово повідомляти про свою неплатоспроможність.

Впродовж 3 років:

людина не вважається такою, що має бездоганну ділову репутацію.

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