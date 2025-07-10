Банкротство физического лица — процедура и последствия

16:11, 10 июля 2025
Процедура признания лица банкротом позволяет законно списать долги через суд, если человек больше не может выполнять свои финансовые обязательства.
Если человек больше не может выполнять свои финансовые обязательства и не удается договориться с кредиторами о реструктуризации долга, он имеет право обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом.
Как это происходит и какие последствия может иметь — разъяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Когда должник может обратиться
Если:
- прекратил погашение кредитов или не выплачивает более 50% плановых платежей по каждому из кредитных и иных обязательств в течение 2 месяцев;
- отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, а предпринятые исполнительной службой меры по его розыску оказались безрезультатными;
- имеются признаки угрозы неплатежеспособности (например, недостаточность доходов для покрытия расходов).
Куда обращаться
В хозяйственный суд по месту проживания с заявлением об открытии производства по делу о неплатежеспособности.
Какие документы прилагаются к заявлению:
- доверенность представителя (если заявление подписано представителем);
- опись имущества должника с указанием его местонахождения или места хранения;
- копии документов, подтверждающих право собственности должника;
- проект плана реструктуризации долгов;
- другие документы (например, декларация о имущественном состоянии).
Зачем составляется план реструктуризации долгов
Для восстановления платежеспособности должника.
Что указывается в плане реструктуризации долгов:
- причины неплатежеспособности;
- признанные судом требования кредиторов (суммы, очередность выплат);
- имущественное состояние должника (опись и оценка имущества);
- все доходы должника (в том числе прогнозируемые);
- ежемесячная сумма для выплат кредиторам;
- требования кредиторов, которые будут списаны после выполнения плана;
- средства на бытовые нужды должника (не менее прожиточного минимума на него и иждивенцев);
- суммы для обязательных выплат (алименты и др.).
Что дальше
Если нет оснований для отказа или возврата заявления, суд не позднее 5 дней с момента его поступления выносит определение об открытии производства.
В нем указывается дата подготовительного заседания — в течение 15 дней с даты вынесения определения.
Когда суд может отказать в открытии производства
Если:
- нет оснований для открытия производства;
- долги погашены до заседания;
- должник привлечен к ответственности за действия, связанные с неплатежеспособностью;
- должник был признан банкротом в течение предыдущих 5 лет.
Как проходит процедура признания должника банкротом
Если в течение 120 дней план реструктуризации не утвержден, суд признает должника банкротом и вводит процедуру погашения долгов.
Назначается управляющий реализацией имущества, который совместно с должником проводит инвентаризацию. Ее необходимо провести не позднее чем через 30 дней с начала процедуры.
Информация о банкротстве публикуется на веб-портале судебной власти (в течение 3 дней).
Какие последствия банкротства
В течение 5 лет:
- нельзя открывать новое дело о неплатежеспособности (если долги не погашены);
- перед заключением новых кредитных договоров банкрот обязан письменно сообщать о своей неплатежеспособности.
В течение 3 лет:
- человек не считается имеющим безупречную деловую репутацию.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.