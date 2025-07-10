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Банкротство физического лица — процедура и последствия

16:11, 10 июля 2025
Процедура признания лица банкротом позволяет законно списать долги через суд, если человек больше не может выполнять свои финансовые обязательства.
Банкротство физического лица — процедура и последствия
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Если человек больше не может выполнять свои финансовые обязательства и не удается договориться с кредиторами о реструктуризации долга, он имеет право обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом.

Как это происходит и какие последствия может иметь — разъяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Когда должник может обратиться

Если:

  • прекратил погашение кредитов или не выплачивает более 50% плановых платежей по каждому из кредитных и иных обязательств в течение 2 месяцев;
  • отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, а предпринятые исполнительной службой меры по его розыску оказались безрезультатными;
  • имеются признаки угрозы неплатежеспособности (например, недостаточность доходов для покрытия расходов).

Куда обращаться

В хозяйственный суд по месту проживания с заявлением об открытии производства по делу о неплатежеспособности.

Какие документы прилагаются к заявлению:

  • доверенность представителя (если заявление подписано представителем);
  • опись имущества должника с указанием его местонахождения или места хранения;
  • копии документов, подтверждающих право собственности должника;
  • проект плана реструктуризации долгов;
  • другие документы (например, декларация о имущественном состоянии).

Зачем составляется план реструктуризации долгов

Для восстановления платежеспособности должника.

Что указывается в плане реструктуризации долгов:

  • причины неплатежеспособности;
  • признанные судом требования кредиторов (суммы, очередность выплат);
  • имущественное состояние должника (опись и оценка имущества);
  • все доходы должника (в том числе прогнозируемые);
  • ежемесячная сумма для выплат кредиторам;
  • требования кредиторов, которые будут списаны после выполнения плана;
  • средства на бытовые нужды должника (не менее прожиточного минимума на него и иждивенцев);
  • суммы для обязательных выплат (алименты и др.).

Что дальше

Если нет оснований для отказа или возврата заявления, суд не позднее 5 дней с момента его поступления выносит определение об открытии производства.

В нем указывается дата подготовительного заседания — в течение 15 дней с даты вынесения определения.

Когда суд может отказать в открытии производства

Если:

  • нет оснований для открытия производства;
  • долги погашены до заседания;
  • должник привлечен к ответственности за действия, связанные с неплатежеспособностью;
  • должник был признан банкротом в течение предыдущих 5 лет.

Как проходит процедура признания должника банкротом

Если в течение 120 дней план реструктуризации не утвержден, суд признает должника банкротом и вводит процедуру погашения долгов.

Назначается управляющий реализацией имущества, который совместно с должником проводит инвентаризацию. Ее необходимо провести не позднее чем через 30 дней с начала процедуры.

Информация о банкротстве публикуется на веб-портале судебной власти (в течение 3 дней).

Какие последствия банкротства

В течение 5 лет:

  • нельзя открывать новое дело о неплатежеспособности (если долги не погашены);
  • перед заключением новых кредитных договоров банкрот обязан письменно сообщать о своей неплатежеспособности.

В течение 3 лет:

  • человек не считается имеющим безупречную деловую репутацию.

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