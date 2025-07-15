На виїзді з Броварів у Київ утворився масштабний затор: все стоїть, відео

Соцмережі повідомляють про повністю паралізований рух на трасі з Броварів у напрямку столиці.

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У вівторок, 15 липня, користувачі соцмереж скаржаться на величезний затор на виїзді з Броварів в напрямку Києва. За словами очевидців, автомобілі стоять без руху вже понад дві години.

Користувачі соцмереж попереджають про «повністю паралізовану трасу з Броварів на Київ» і закликають інших водіїв утриматися від поїздок у цьому напрямку, аби не втратити пів дня в заторі.

Причини утворення затору наразі невідомі. Про ДТП не повідомляли. Офіційна інформація від поліції чи дорожніх служб поки що не надходила.

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