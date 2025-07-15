Денис Маслов не виключає реєстрацію альтернативного законопроекту про орудні величини для обрахунку окладів суддів

Голова правового комітету Денис Маслов заявив, що при відв'язуванні посадових окладів суддів від прожиткового мінімуму повинні бути дотримані суддівські гарантії.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», група народних депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, зареєструвала пакет законопроектів про відв’язку посадових окладів суддів, прокурорів, детективів НАБУ та інших посадовців від прожиткового мінімуму. Руслан Стефанчук пояснив причини внесення цих ініціатив у відеозверненні.

Йдеться про законопроекти 13466, 13467, 13468 та 13469. Ці ініціативи передбачають відв’язування посадових окладів від прожиткового мінімуму та запровадження окремої базової величини для їх розрахунку. Її законодавці нарекли «орудною величиною».

У 2026 році її пропонується встановити на рівні не менше 3470 грн. Як раніше аналізувала «Судово-юридична газета», це за фактом не вплине на розмір посадових окладів суддів.

Окремий законопроект 13467 стосується змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов заявив, що він «не проти ідеї, щоб відв'язати посадові оклади від прожиткового мінімуму, бо будь-яке підвищення прожиткового мінімуму автоматичного призводить до збільшення всіх посадових окладів в державі, і через це держава не має можливості встановити такий його розмір, який відповідав би реальним життєвим потребам людини».

«Крім того, зараз прожитковий мінімум для різних категорій осіб та працівників й так різний, що само по собі неправильно», додав він.

Разом з тим, на його думку, при відв'язуванні посадових окладів суддів від прожиткового мінімуму повинні бути дотримані суддівські гарантії. «Якщо для цього необхідно буде зареєструвати альтернативний законопроект, він буде зареєстрований», зазначив Денис Маслов.

У Верховному Суді, зі свого боку, заявили, що «зазначені законодавчі ініціативи вивчаються й аналізуються у Верховному Суді щодо наявності загроз для суддівської незалежності, й у разі їх виявлення відповідне питання буде винесено на розгляд Пленуму Верховного Суду».

Також Денис Маслов дещо покритикував голову податкового комітету Данила Гетманцева стосовно заяв останнього про «шокуючі спецпенсії суддів».

«Даниле Олександровичу, є пенсії, а є суддівське довічне грошове утримання.

Тому якщо в своєму пості ви насправді маєте на увазі суддівське довічне грошове утримання, то питання тут в іншому.

Суддівське утримання - це гарантія яка полягає в тому, що людина яка обрала цей дуже нелегкий шлях, має бути впевнена, що незалежно від того хто прийде до влади через рік, два, п’ять чи двадцять не вирішить їй помститись за здійснення правосуддя.

Пенсії зростають тоді, коли росте економіка і працює фіскальна система.

Ну а це вже точно — ваша парафія», зазначив Денис Маслов.

Нагадаємо, що раніше критично поставилися до заяви Гетманцева і у Раді суддів України.

Разом із тим, Верховна Рада готується розглянути законопроект 12278 про скасування спецпенсій для працюючих прокурорів.

Автор: Наталя Мамченко

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