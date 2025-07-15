Денис Маслов не исключает регистрацию альтернативного законопроекта об операционных величинах для расчета окладов судей

Председатель правового комитета Денис Маслов заявил, что при отвязке должностных окладов судей от прожиточного минимума должны быть соблюдены судейские гарантии.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», группа народных депутатов во главе со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, зарегистрировала пакет законопроектов об отвязке должностных окладов судей, прокуроров, детективов НАБУ и других должностных лиц от прожиточного минимума. Руслан Стефанчук объяснил причины внесения этих инициатив в видеообращении.

Речь идет о законопроектах 13466, 13467, 13468 и 13469. Эти инициативы предусматривают отвязку должностных окладов от прожиточного минимума и введение отдельной базовой величины для их расчета. Ее законодатели нарекли «операционной величиной».

В 2026 году ее предлагается установить на уровне не менее 3470 грн. Как ранее анализировала «Судебно-юридическая газета», это по факту не повлияет на размер должностных окладов судей.

Отдельный законопроект 13467 касается изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей».

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что он «не против идеи, чтобы отвязать должностные оклады от прожиточного минимума, потому что любое повышение прожиточного минимума автоматически приводит к увеличению всех должностных окладов в государстве, и из-за этого государство не имеет возможности установить такой его размер, который соответствовал бы реальным жизненным потребностям человека».

«Кроме того, сейчас прожиточный минимум для разных категорий лиц и работников и так разный, что само по себе неправильно», добавил он.

Вместе с тем, по его мнению, при отвязке должностных окладов судей от прожиточного минимума должны быть соблюдены судейские гарантии. «Если для этого необходимо будет зарегистрировать альтернативный законопроект, он будет зарегистрирован», отметил Денис Маслов.

В Верховном Суде, со своей стороны, заявили, что «указанные законодательные инициативы изучаются и анализируются в Верховном Суде относительно наличия угроз для судейской независимости, и в случае их выявления соответствующий вопрос будет вынесен на рассмотрение Пленума Верховного Суда».

Также Денис Маслов несколько покритиковал председателя налогового комитета Даниила Гетманцева относительно заявлений последнего о «шокирующих спецпенсиях судей».

«Даниил Александрович, есть пенсии, а есть судейское пожизненное денежное содержание.

Поэтому если в своем посте вы на самом деле имеете в виду судейское пожизненное денежное содержание, то вопрос здесь в другом. Судейское содержание — это гарантия, которая заключается в том, что человек, который выбрал этот очень нелегкий путь, должен быть уверен, что независимо от того, кто придет к власти через год, два, пять или двадцать, не решит ему отомстить за осуществление правосудия.

Пенсии растут тогда, когда растет экономика и работает фискальная система.

Ну а это уже точно — ваша парафия», отметил Денис Маслов.

Напомним, что ранее критически отнеслись к заявлению Гетманцева и в Совете судей Украины.

Вместе с тем, Верховная Рада готовится рассмотреть законопроект 12278 об отмене спецпенсий для работающих прокуроров.

Автор: Наталя Мамченко

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