Трамп припустив, що може підписати указ про перейменування футболу у США

Дональд Трамп заявив, що може підписати указ про перейменування сокера на футбол.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп може підписати указ про заміну слова, яке використовується в країні для позначення футболу. Про це повідомляє Daily Mail.

У більшості англомовних країн футбол позначається словом football. У США офіційна назва виду спорту англійською – soccer.

"Я думаю, ми можемо зробити це", - відповів Трамп на питання щодо можливості указу про перейменування виду спорту.

Трамп взяв участь у церемонії нагородження переможців клубного чемпіонату світу у США, де соккер є офіційною назвою футболу. Переможцем першого турніру став англійський "Челсі", який розгромив у фіналі французький "ПСЖ".

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