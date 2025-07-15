Трамп допустил, что может подписать указ о переименовании футбола в США

Дональд Трамп заявил, что может подписать указ о переименовании соккера в футбол.

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Президент США Дональд Трамп может подписать указ о замене слова, используемого в стране для обозначения футбола. Об этом сообщает Daily Mail.

В большинстве англоязычных стран футбол обозначается словом football. В США официальное название вида спорта на английском - soccer.

"Я думаю, мы можем сделать это", - ответил Трамп на вопрос о возможности указа о переименовании вида спорта.

Трамп принял участие в церемонии награждения победителей клубного чемпионата мира в США, где соккер является официальным названием футбола. Победителем первого турнира стал английский» «Челси», разгромивший в финале французский «ПСЖ».

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