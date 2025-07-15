Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського посилити удари по Росії — FT

Під час приватної розмови Дональд Трамп заявив, що росіяни повинні відчути біль, щоб нарешті сіли за стіл переговорів.

Фото: bbc.co.uk

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп закликав Україну посилити удари вглиб території РФ. Під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 4 липня американський лідер навіть запитав, чи зможе Україна вдарити по Москву, якщо США нададуть зброю великої дальності. Про це повідомило видання FT із посиланням на джерела.

Зазначається, що наразі незрозуміло, чи поставлять США Україні таку зброю, проте дискусія підкреслює зростаюче розчарування Трампа відмовою Путіна брати участь у переговорах про припинення вогню.

Двоє людей, знайомих з розмовою між Трампом і Зеленським, повідомили, що президент США запитав свого українського колегу, чи зможе той уразити військові цілі глибоко всередині Росії, якщо той надасть зброю, здатну це зробити.

«Володимире, ти можеш вдарити по Москві? ... Ти можеш вдарити і по Санкт-Петербургу?» - запитав Трамп під час розмови.

За даними джерел, Зеленський відповів: «Безумовно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю».

Трамп заявив про підтримку цієї ідеї, щоб «змусити їх (росіян) відчути біль» і змусити Кремль сісти за стіл переговорів, додали два джерела видання.

Раніше Трамп заявив, що Україна має чинити тиск не тільки на Москву, але й на Санкт-Петербург.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.