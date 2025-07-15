​«Феміда ПРО»: в Україні з’явилася платформа для захисту суддів і відновлення справедливості

В Україні почала роботу нова громадська організація — «Феміда ПРО», яка об’єднала суддів, адвокатів, правозахисників і громадських діячів із єдиною метою: повернути довіру до судової системи.

Фото: ShtabINFO

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У той час, коли правосуддя часто опиняється під тиском політичних впливів і суспільних стереотипів, ця ініціатива пропонує свіжий підхід: суд має бути прозорим, незалежним і справді законним. Про запуск платформи повідомив Штаб.інфо, передає Апостроф.

Хто стоїть за «Феміда ПРО»?

На чолі ініціативи — відомі особистості: Віктор Шишкін, перший Генеральний прокурор незалежної України, колишній суддя Конституційного Суду та заслужений юрист України, а також Дмитро Чабан, виконавчий директор організації. За їхніми словами, «Феміда ПРО» створено, аби зупинити занепад правової системи, яка роками потерпає від недовіри суспільства.

«Суддя — це не ворог, а захисник закону», — підкреслюють засновники.

Платформа об’єднує людей з різних середовищ: від суддів, що щодня стикаються з тиском, до активістів, які прагнуть реальних змін. Їхня мета — не просто критикувати, а шукати рішення для відновлення авторитету правосуддя.

Чому суди втрачають довіру?

Проблеми, які порушує «Феміда ПРО», знайомі кожному. Судову систему часто пов’язують із корупцією, політичними впливами й сумнівними рішеннями. Але чи завжди винні саме судді? Учасники організації стверджують: нерідко саме законодавча та виконавча гілки влади порушують Конституцію, прикриваючись реформами, й формують викривлене уявлення про судову систему.

Яскравий приклад — тиск на суддів через публікацію їхніх персональних даних. Іноді правоохоронці або псевдоактивісти розголошують інформацію про майно, родину чи приватне життя судді. Це не лише незаконно — це підриває довіру до правосуддя загалом. «Коли суддю перетворюють на мішень — страждає вся система», — наголошують у «Феміда ПРО».

Як «Феміда ПРО» планує змінити ситуацію?

Організація декларує кілька ключових цілей:

- Захист суддів. «Феміда ПРО» виступає проти будь-якого незаконного тиску — політичного, медійного чи особистого. За словами учасників, гідна оплата праці суддів — це не розкіш, а спосіб зменшити ризики корупції.

- Прозорий діалог. Платформа стане майданчиком для відкритого обговорення проблем правосуддя між суспільством, суддями та державою. Це допоможе зруйнувати бар’єри й відновити комунікацію.

- Рівність перед законом. Закон повинен бути єдиним і справедливим для всіх — від пересічного громадянина до високопосадовця.

Що вже зроблено?

«Феміда ПРО» вже працює над механізмами захисту суддів і планує активно залучати громади до діалогу щодо реформи судової системи. Наприклад, ініціатива пропонує публічні зустрічі, на яких судді зможуть пояснювати свої рішення, а громадяни — висловлювати думки й очікування.

Чому це важливо для України?

Сьогодні, коли країна бореться за свободу й демократію, справедливе правосуддя — основа сильної держави. Без довіри до судів неможливо гарантувати верховенство права, забезпечити захист прав громадян чи залучити інвесторів. «Суд — це не інструмент тиску, а гарант справедливості», — нагадують у «Феміда ПРО». Кожен українець може долучитися до цієї місії — через участь, підтримку або просто небайдужість.

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