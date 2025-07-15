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​«Фемида ПРО»: в Украине появилась платформа для защиты судей и восстановления справедливости

13:44, 15 июля 2025
В Украине начала работу новая общественная организация – «Фемида ПРО», объединившая судей, адвокатов, правозащитников и общественных деятелей с единственной целью: вернуть доверие к судебной системе.
​«Фемида ПРО»: в Украине появилась платформа для защиты судей и восстановления справедливости
Фото: ShtabINFO
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В то время, когда правосудие часто оказывается под давлением политических воздействий и общественных стереотипов, эта инициатива предлагает свежий подход: суд должен быть прозрачным, независимыми действительно законными. Про запуск платформы сообщил Штаб.инфо, передает Апостроф.

Кто стоит за "Фемидой ПРО"?

Во главе инициативы известные личности: Виктор Шишкин, первый Генеральный прокурор независимой Украины, бывший судья Конституционного Суда и заслуженный юрист Украины, а также Дмитрий Чабан, исполнительный директор организации. По их словам, «Фемида ПРО» создана, чтобы остановить упадок правовой системы, которая годами страдает недоверием общества.

«Судья – это не враг, а защитник закона», – подчеркивают основатели.

Платформа объединяет людей из разных сред: от судей, ежедневно сталкивающихся с давлением, до активистов, стремящихся к реальным изменениям. Их цель – не просто критиковать, а искать решения для восстановления авторитета правосудия.

Почему суды теряют доверие?

Проблемы, которые поднимает «Фемида ПРО», знакомы каждому. Судебная система часто связывается с коррупцией, политическими влияниями и сомнительными решениями. Но всегда ли виноваты именно судьи? Участники организации утверждают: нередко именно законодательная и исполнительная ветви власти нарушают Конституцию, прикрываясь реформами, и формируют искаженное представление о судебной системе.

Яркий пример – давление на судей из-за публикации их персональных данных. Иногда правоохранители или псевдоактивисты разглашают информацию об имуществе, семье или частной жизни судьи. Это не только незаконно — это подрывает доверие к правосудию в целом. «Когда судью превращают в мишень – страдает вся система», – подчеркивают в «Фемида ПРО».

Как "Фемида ПРО" планирует изменить ситуацию?

Организация декларирует несколько ключевых целей:

- защита судей. «Фемида ПРО» выступает против любого незаконного давления – политического, медийного или личного. По словам участников, достойная оплата труда судей – это не роскошь, а способ уменьшить риски коррупции.

- прозрачный диалог. Платформа станет площадкой для открытого обсуждения проблем правосудия между обществом, судьями и государством. Это поможет разрушить барьеры и восстановить коммуникацию.

- равенство перед законом. Закон должен быть единым и справедливым для всех — от рядового гражданина до чиновника.

Что уже сделано?

«Фемида ПРО» уже работает над механизмами защиты судей и планирует активно вовлекать общины в диалог по реформе судебной системы. Например, инициатива предлагает публичные встречи, на которых судьи смогут объяснять свои решения, а граждане выражать мнения и ожидания.

Почему это важно для Украины?

Сегодня, когда страна борется за свободу и демократию, справедливое правосудие является основой сильного государства. Без доверия к судам невозможно гарантировать верховенство права, обеспечить защиту прав граждан или привлечь инвесторов. "Суд - это не инструмент давления, а гарант справедливости", - напоминают в "Фемида ПРО". Каждый украинец может присоединиться к этой миссии — через участие, поддержку или просто неравнодушие.

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