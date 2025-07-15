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Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского усилить удары по России — FT

14:02, 15 июля 2025
Во время частной беседы Дональд Трамп заявил, что россияне должны почувствовать боль, чтобы наконец сесть за стол переговоров.
Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского усилить удары по России — FT
Фото: bbc.co.uk
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Президент США Дональд Трамп призвал Украину активизировать удары вглубь территории РФ. Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля американский лидер даже поинтересовался, сможет ли Украина нанести удар по Москве, если США предоставят оружие большой дальности. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, поставят ли США Украине такое вооружение, однако сама дискуссия подчеркивает растущее разочарование Трампа отказом Путина участвовать в переговорах о прекращении огня.

Два человека, знакомых с разговором между Трампом и Зеленским, сообщили, что президент США спросил своего украинского коллегу, сможет ли тот поразить военные цели глубоко на территории России, если получит соответствующее оружие.

«Владимир, ты можешь ударить по Москве?… Ты можешь ударить и по Санкт-Петербургу?» — спросил Трамп во время беседы.

По словам источников, Зеленский ответил: «Безусловно. Мы можем, если вы дадите нам оружие».

Трамп выразил поддержку этой идеи, чтобы «заставить их (россиян) почувствовать боль» и вынудить Кремль сесть за стол переговоров, добавили два источника издания.

Ранее Трамп заявил, что Украина должна давить не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский

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