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Верховна Рада ратифікувала Угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

13:16, 15 липня 2025
Суд має запрацювати вже у 2026 році.
Верховна Рада ратифікувала Угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
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Український парламент ратифікував Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук, яка є заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та членкиня постійної делегації в ПАРЄ.

Угода була підписана 25 червня у Страсбурзі Президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. З моменту ратифікації вона набирає чинності відповідно до українського законодавства.

Це буде суд, спрямований на засудження за злочин агресії — конкретних осіб, їхні рішення та накази, зазначила Кравчук. Оскільки Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції для переслідування вищого політичного й військового керівництва Росії саме за злочин агресії, новий Трибунал створюється саме для цього.

За її словами, триває робота над укладенням розширеної часткової угоди в межах Ради Європи, яка стане правовою основою для діяльності Спецтрибуналу. Очікується, що цей процес буде завершено до кінця 2025 року, після чого держави зможуть приєднатися до роботи трибуналу, а у 2026 році він розпочне свою діяльність.

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Верховна Рада України

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