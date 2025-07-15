Верховная Рада ратифицировала Соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

Суд должен заработать уже в 2026 году.

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Украинский парламент ратифицировал Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и член постоянной делегации в ПАСЕ.

Соглашение было подписано 25 июня в Страсбурге Президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. С момента ратификации оно вступает в силу в соответствии с украинским законодательством.

Это будет суд, направленный на привлечение к ответственности за преступление агрессии — конкретных лиц, их решения и приказы, отметила Кравчук. Поскольку Международный уголовный суд не имеет юрисдикции для преследования высшего политического и военного руководства России именно за преступление агрессии, новый Трибунал создается специально для этого.

По ее словам, в настоящее время ведется работа над заключением расширенного частичного соглашения в рамках Совета Европы, которое станет правовой основой для деятельности Спецтрибунала. Ожидается, что этот процесс будет завершен до конца 2025 года, после чего государства смогут присоединиться к работе трибунала, а в 2026 году он начнет свою деятельность.

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