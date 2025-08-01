У Києві з-під завалів після обстрілу дістали живих котів, собаку, папуг і кролика – фото

Рятувальники ДСНС врятували котів, папуг, кролика та собаку з-під завалів будинку в Києві після російської атаки.

Фото: ДСНС

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Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили та врятували двох котів, папуг, кролика та собаку в будинку в Києві, зруйнованому внаслідок російської атаки 31 липня. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«Сьогодні зранку на рівні шостого поверху, серед обгорілих бетонних плит, дістали кота – наляканого, але живого. Іншого пухнастика врятували вночі. Його сім’я загинула під завалами, а він вижив. Тремтів. Не розумів, що коїться. Чекав», – зазначається в повідомленні.

Серед врятованих тварин також виявилися папуги, кролик і собака. Усі вони – малі та беззахисні, але залишилися живими завдяки зусиллям рятувальників. «Рятувальники дістають кожного!» – підкреслили в .

Фото: ДСНС

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