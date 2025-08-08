У Криму уразили рідкісну ворожу РЛС «Єнісєй», відео

Українські військові знищили одну з найсучасніших російських радіолокаційних станцій.

ГУР повідомляє про ураження в тимчасово окупованому Криму одної з найцінніших російських радіолокаційних станцій "Єнісєй".

"Рідкісна і дороговартісна РЛС Єнісєй входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 Прометей. Водночас ця система може використовуватись із ворожими комплексами С-400 Тріумф", – йдеться у повідомленні.

У ГУР підкреслили, що ураження Єнісєя – суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських загарбників у Криму.

