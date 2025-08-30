Практика судів
США надають Україні зброю, що здатна уражати цілі в глибині РФ — посол США при НАТО Вітакер

11:14, 30 серпня 2025
Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Сполучені Штати передають Україні озброєння, здатне вражати цілі в глибині території Росії.
Фото: Getty Images/Kent Nishimura
Сполучені Штати надають Україні зброю, яка дає змогу завдавати ударів по віддалених цілях на території Росії. Про це в ефірі Fox News заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

Згідно з твердженням дипломата, підхід Дональда Трампа кардинально відрізняється від політики колишнього президента Джо Байдена у трьох основних аспектах.

Як підкреслив посол, перш за все, зброя США, яка нині застосовується на полі бою в Україні, не фінансується за рахунок американських платників податків.

По-друге, за його словами, США ведуть переговори з Росією.

"І нарешті, ми надаємо Україні можливості для ударів по більш віддалених цілях на території Росії", - зазначив Вітакер.

Він зазначає, що за політики Дональда Трампа ситуація складається інакше, оскільки Путін виявляє готовність до переговорів.

За словами посла США при НАТО, цей діалог ще не завершений, але "сторони усе ще ведуть ці переговори, обмінюються полоненими, є багато хороших новин".

