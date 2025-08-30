Практика судов
США предоставляют Украине оружие, способное поражать цели в глубине РФ — посол США при НАТО Витакер

11:14, 30 августа 2025
Посол США при НАТО Мэттью Витакер заявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружение, способное поражать цели в глубине территории России.
США предоставляют Украине оружие, способное поражать цели в глубине РФ — посол США при НАТО Витакер
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие, позволяющее наносить удары по отдаленным целям на территории России. Об этом в эфире Fox News заявил посол США при НАТО Мэттью Витакер.

По утверждению дипломата, подход Дональда Трампа кардинально отличается от политики бывшего президента Джо Байдена в трех основных аспектах.

Как подчеркнул посол, прежде всего оружие США, которое сейчас применяется на поле боя в Украине, не финансируется за счет американских налогоплательщиков.

Во-вторых, по его словам, США ведут переговоры с Россией.

"И, наконец, мы предоставляем Украине возможности для ударов по более отдаленным целям на территории России", - отметил Витакер.

Он отмечает, что при политике Дональда Трампа ситуация складывается иначе, поскольку Путин проявляет готовность к переговорам.

По словам посла США при НАТО, этот диалог еще не завершен, но "стороны все еще ведут эти переговоры, обмениваются пленными, есть много хороших новостей".

