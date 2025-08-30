Податкова пояснила, чи обкладаються ПДВ операції ломбарду з реалізації заставного майна фізособи

Продаж заставного майна ломбардом не обкладається ПДВ, якщо це майно було отримане у заставу від осіб, що не мають статусу платника податку на додану вартість.

Діяльність ломбардів регулюється нормами податкового та фінансового законодавства, зокрема в частині оподаткування операцій, пов’язаних з реалізацією заставного майна.

Податкова служба пояснює, чи обкладаються ПДВ операції ломбарду з реалізації заставного майна фізичної особи.

Зазначається, що відповідно до ст. 19 Закону № 2654-XII «Про заставу» за рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом чи договором, - неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави.

Згідно з п.п. «а» п. 185.1 ст. 185 розд.V Податкового кодексу № 2755-VI об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу у володіння та користування лізингоодержувачу/орендарю.

Відповідно до п. 197.12 ст. 197 розд. V ПКУ звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення.

Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно. Звільнення від оподаткування стосується тієї частини вартості майна, за якою воно було набуте у власність в рахунок погашення зобов’язань за договором кредиту (позики).

З урахуванням викладеного, операції платника ПДВ – ломбарду з постачання заставленого майна звільняються від оподаткування ПДВ, за умови, що таке майно, на яке було звернено стягнення, передане у заставу (іпотеку), особами, які не є платниками ПДВ.

